Bestuurder gewond na botsing tegen geparkeerde wagen Jef Van Nooten

19 mei 2020

21u10 0

Op de Koning Leopoldlaan in maandagavond rond 18.15 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 69-jarige man uit Westerlo verloor er de controle over het stuur van zijn wagen. Hij botste zo tegen de geparkeerde auto van een 42-jarige man uit Westerlo. De 69-jarige man raakte gewond bij het ongeval. Hij is naar het ziekenhuis in Geel gebracht.