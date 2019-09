Bestuur stelt meerjarenplan voor aan inwoners Wouter Demuynck

10 september 2019

14u34 1 Westerlo Woensdagavond stelt het gemeentebestuur het meerjarenplan voor 2020-2025 voor aan de inwoners van Westerlo. De inwoners komen er eveneens te weten wat het bestuur van plan is met de meer dan 500 ideeën die ze zelf mochten insturen via een enquête.

Via een grootschalige zomerse enquête stuurden de inwoners van Westerlo meer dan 500 ideeën in om het meerjarenplan 2020-2025 aan te vullen en te verbeteren. Samen met de diensten van gemeente en OCMW en het managementteam besprak het schepencollege onlangs al die voorstellen.

Op woensdag 11 september vanaf 19 uur zijn alle inwoners welkom in het Boswachtershuis in de Papedreef 1, waar het bestuur het ontwerp voor het meerjarenplan 2020-2025 in grote lijnen voorstelt. Ook komen de inwoners te weten wat het bestuur met de ideeën gaat doen. Inschrijven hiervoor kan via www.westerlo.be.