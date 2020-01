Bestuur geeft negatief advies aan vergunningsaanvraag van Hegrola Wouter Demuynck

23 januari 2020

Westerlo Het schepencollege van Westerlo heeft een negatief advies gegeven over de aanvraag van Hegrola voor een nieuwe omgevingsvergunning. Volgens de gemeente moet het bedrijf zich onder meer in regel stellen op stedenbouwkundig vlak.

Hegrola is een grondverwerkend bedrijf dat gevestigd is op de Industrieweg in Heultje. Ze doen ook aan wegenbouw en leidingwerken en produceren beton. De firma vroeg een omgevingsvergunning aan bij de provincie Antwerpen voor het plaatsen van een kleine windmolen, het dempen van een gracht, het aanplanten van een groenscherm, het rooien van bomen, het aanleggen van een bufferbekken en het vernieuwen en aanpassen van de huidige activiteiten.

De gemeente heeft nu een negatief advies gegeven. Ze wil dat het bedrijf zich eerst in regel stelt op stedenbouwkundig vlak. “Verder moet het bedrijf een degelijk groenscherm voorzien, de stofhinder aanpakken met een adequate sproei-installatie en deelnemen aan een buurtoverleg onder leiding van de gemeente om de eventuele hinder op te volgen”, klinkt het bij de gemeente.