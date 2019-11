Bestelwagen rijdt in op betonmixer op E313 Wouter Demuynck

26 november 2019

17u00 7

Op de E313 ter hoogte van Geel-West in Oevel (Westerlo), vlakbij de fly-over in Geel, is dinsdagnamiddag rond 15.30 uur een zwaar ongeval in de richting van Hasselt gebeurd. Een bestelwagen knalde om een nog onduidelijke reden achteraan op een betonmixer. Twee inzittenden van de bestelwagen raakten zwaargewond, de bestuurder bleef ongedeerd.

Door het ongeval ontstond er een file op de autosnelweg. Het verkeer kon moeizaam voorbij het ongeval rijden.