Bert Peeters wandelde tijdens de lockdown de volledige GR5 door België: “384 kilometer door de natuur. Fantastisch” Jurgen Geyselings

23 juli 2020

16u52 0 Westerlo Bert Peeters (36) uit Tongerlo bij Westerlo wandelde de voorbije weken de het volledige Belgische deel van de GR5. Goed voor 384 kilometer doorheen de Belgische natuur met start in Kalmthout en zo via onder meer Diest, Lummen, Visé, Spa, Stavelot tot aan de grens met Luxemburg.

Na enkele wandeltochten in zijn eigen buurt, viel Bert Peeters zijn oog op de bordjes van de GR5, die bijna door zijn eigen tuin leiden. “Tijdens de lockdown ben ik beginnen wandelen”, vertelt hij. “Toen zag ik de wit-rode aanduidingen van de GR5. Dat ondertussen ook de serie ‘GR5' op televisie liep, was eerder toeval, maar het prikkelde me wel.”

Tweedaagse

In het begin reed Bert nog met zijn fiets naar een startpunt, om zo in een lus langs de GR5 terug aan zijn fiets aan te komen. “Toen de maatregelen versoepeld werden, ging ik met de wagen of het openbaar vervoer naar delen van de wandeling over heel België”, vertelt Bert. “In het begin waren dat daguitstappen, met telkens enkele dagen tussen. Later wandelde ik twee dagen en overnachtte ik in een tent.”

Ik kreeg onderweg handige tips van collega-wandelaars. Zo wisselde ik om de tien kilometer van sokken en deed ik talkpoeder op mijn voeten om ze droog te houden Bert Peeters

Onderweg kwam Bert met tal van andere wandelaars in contact en kreeg hij tips om zijn wandeltocht tot een goed einde te brengen. “Zo kwam ik te weten dat ik om de tien kilometer best van sokken wisselde en mijn voeten met talkpoeder moest inwrijven om ze droog te houden om blaren te vermijden”, aldus Bert.

Pijnlijke billen

De laatste wandeling van Bert, het orgelpunt van vijftien lange wandelingen, werd een huzarenstukje. “Ik was op pad met iemand die ik onderweg leerde kennen, Wouter uit Leuven, en we waren samen van plan de laatste zestig kilometer te verdelen over twee etappes,” gaat het verder. “Nadat we beiden een flinke knap in onze billen kregen van een uitgebroken hond onderweg, besloten we om door te zetten en de zestig kilometer in één trek af te haspelen. Zo was het al nacht toen we aan het eindpunt van ons avontuur kwamen aan de grens met Luxemburg, met 384 kilometer op de teller. Hou je van de natuur? Twijfel dan niet en probeer het zelf.”