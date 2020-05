Auto’s moeten getakeld worden na ongeval: één bestuurder gewond Jef Van Nooten

11 mei 2020

10u11 0

In de Wimpstraat in Westerlo zijn zondag rond het middaguur twee auto’s op elkaar gebotst. Beide auto’s raakten zo zwaar beschadigd dat ze getakeld moesten worden. In één van de wagens raakte de 43-jarige bestuurder uit Sint-Katelijne-Waver gewond.