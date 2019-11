Auto maait fietsster omver bij achteruit rijden Jef Van Nooten

08 november 2019

Een 76-jarige vrouw uit Westerlo is donderdagavond rond 18 uur gewond geraakt aan Ter Voort in Voortkapel (Westerlo). De vrouw werd op haar fiets aangereden door een autobestuurder die achteruit manoeuvreerde. De fietsster kwam ten val. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.