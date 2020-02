Auto botst op vrachtwagen van drankenhandelaar Toon Verheijen

15 februari 2020

20u20 0

De bestuurder van een personenwagen is zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Nieuwstraat. De man had om een onduidelijke reden niet of te laat opgemerkt dat de vrachtwagen van een drankenhandelaar stilstond in de straat en dat de bestuurder van die vrachtwagen aan het laden en lossen was. De auto botste achteraan in op de vrachtwagen. De bestuurder van de auto is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ging om een veertiger.