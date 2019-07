Auto botst op paard met kar Jef Van Nooten

30 juli 2019

09u29 0

Een auto is dinsdagochtend aan Stippelberg in Westerlo achteraan ingereden op een paard met kar. Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur. De man op de kar kwam na de aanrijding ten val. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het paard bleef ongedeerd bij het ongeval.