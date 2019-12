Auto belandt op dak: bestuurster gewond Jef Van Nooten

02 december 2019

16u54

In de Nijverheidsstraat in Oevel (Westerlo) zijn maandag rond 11.15 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Eén van de wagens is na de aanrijding op zijn dak beland. De bestuurster van deze auto, een 54-jarige vrouw uit Geel, werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.