Auto belandt in gracht: bestuurster (21) gewond Jef Van Nooten

20 januari 2020

12u13 6

Aan Moestoemaat in Westerlo is zondagochtend rond 4 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 21-jarige vrouw uit Westerlo verloor de controle over het stuur van haar wagen. De auto botste tegen een elektriciteitspaal en belandde in de gracht. De bestuurster is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.