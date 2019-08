Aquariumclub Gracilis stelt meer dan 30 aquaria tentoon tijdens tweejaarlijkse show Wouter Demuynck

29 augustus 2019

18u40 0 Westerlo Vanaf dit weekend tot en met 8 september stelt de Westelse aquariumclub Gracilis in de parochiezaal van Tongerlo tijdens zijn tweejaarlijkse aquariumshow liefst 38 aquaria tentoon. Pronkstuk van de tentoonstelling is het indrukwekkende zeeaquarium, nieuw is de houten ontdekkershut met onder meer slakken en wandelende takken.

De tweejaarlijkse aquashow van Gracilis op het einde van augustus is intussen al een gekende traditie. Na het jubileumjaar van 2017 is de tentoonstelling dit jaar aan de 26ste editie toe. Er is weer voor ieder wat wils: in de meer dan 30 aquaria vind je kleinere vissen zoals een blauw-rode kardinaaltetra en grotere exemplaren zoals de discusvissen. Ook buitenbeentjes zoals de labyrintvissen, die lucht kunnen ademen, en de axolotls, flink uit de kluiten gewassen salamanders, kan je er bewonderen. Daarnaast zijn er ook enkele terraria.

Nieuw dit jaar is de houten ontdekkershut, waar de liefhebbers zelf ontdekkingsreiziger kunnen spelen en bijvoorbeeld slakken en wandelende takken kunnen spotten. Een aquarium dat ook meteen opvalt, is het zeeaquarium, dat wegens de hoge kostprijs een pak zeldzamer is dan de vele zoetwateraquaria. “Zo'n zeeaquarium is ook veel kleurrijker door de aanwezigheid van verschillende koralen, terwijl een zoetwateraquarium er vooral groen uitziet”, weet voorzitter Chris Eurlings. “Ook de vissen zijn uiteraard anders aangezien het soorten betreft die enkel in zout water overleven, zoals de anemoonvissen.”

Sinds dit jaar biedt Gracilis ook de kans aan bezoekers om het water van hun huisaquarium te laten testen. Op die educatie zet het steeds meer in om zo ook de aquariummicrobe door te kunnen geven. “Alle lagere scholen van Westerlo zijn inmiddels aangeschreven om gratis met de klas een kijkje te komen nemen en een workshop te volgen over hoe je een (school)aquarium begint.” Voor kinderen tot 12 jaar is er gratis een gidsje verkrijgbaar. En ook aan de bejaarden wordt gedacht, want alle rusthuisbewoners van Westerlo zijn uitgenodigd voor een gratis bezoek.

Ook na meer dan 50 jaar kan Gracilis blijven rekenen op enthousiasme bij de leden. Recentelijk voerde de club nog succesvol een verjonging door in het bestuur. Volgens Chris Eurlings speelt het sociale weefsel van zijn club daarbij een belangrijke rol. “Gracilis is niet enkel een vereniging voor aquariumliefhebbers maar ook een vriendenclub. We komen elke vierde vrijdag van de maand bijeen in het parochiehuis van Tongerlo en we praten daar niet enkel over vissen en waterplanten maar ook over wat ons daarnaast bezighoudt. We helpen mekaar waar we kunnen. We organiseren jaarlijks ook een barbecue en een teerfeest en nemen deel aan een aantal evenementen in de regio.”

Geïnteresseerden kunnen de aquariumtentoonstelling van Gracilis van 31 augustus tot en met 8 september bezoeken in de Tongerlose parochiezaal, aan het De Trannoyplein 5. Op zaterdag en zondag is de zaal open van 10 tot 22 uur. Maandag tot vrijdag is de tentoonstelling te bezoeken van 17 tot 22 uur. Het inkomgeld bedraagt 3 euro, inclusief consumptie.