Aquafin start op 17 augustus met werken in Merodedreef Toon Verheijen

07 augustus 2020

09u40 0 Westerlo Aquafin start op maandag 17 augustus met werken in de Merodedreef ter hoogte van de Polderstraat en het Veiligheidscentrum. De werken zullen tot eind oktober duren.

De werken vinden vooral plaats aan de kant van het centrum. De Polderstraat is volledig afgesloten voor alle verkeer. Fietsers moeten er oversteken en kunnen het fietspad langs de ring aan de kant van het Veiligheidscentrum in beide richtingen gebruiken. Ook ter hoogte van het kruispunt van de Guldensporenlaan met de Merodedreef worden enkele stuwputten in de riolering gebouwd. Die werken duren twee weken, starten vermoedelijk in september en zorgen niet voor hinder voor doorrijdend verkeer en voor fietsers.

Waterzuivering

De werken kaderen in een optimalisering van de waterzuivering. In het waterzuiveringsstation achter het Veiligheidscentrum de Marly komt het afvalwater samen van 32.000 mensen uit Westerlo en Herselt. Als het hevig regent, kan het bijkomende water moeilijk verwerkt worden. Daarom worden er stuwputten gebouwd zodat er tijdelijk water gebufferd kan worden. Er komt ook een nieuwe overstortleiding richting Grote Nete. Dat is bij wijze van spreken een nooduitgang voor het water. Raakt de riolering ondanks de stuwputten toch vol, dan kan het overtollige water naar de Grote Nete.