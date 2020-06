Afnemer steekt drugsdealer neer tijdens drugsdeal: 4 jaar celstraf Jef Van Nooten

10 juni 2020

11u17 1 Westerlo Een man uit Leuven werd tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld nadat hij een 31-jarige drugsdealer uit Westerlo Een man uit Leuven werd tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld nadat hij een 31-jarige drugsdealer uit Westerlo een messteek gaf tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal . Het slachtoffer krijgt 18 maanden gevangenisstraf voor drugshandel.

Slachtoffer J.O. uit Westerlo had in een afkickcentrum de 41-jarige N.E. uit Leuven leren kennen. Nadat ze beiden de ontwenningskliniek hadden verlaten, sprak hij op 9 februari met de vrouw af om haar drugs te verkopen ter hoogte van het rusthuis aan Vlaspand in Zoerle-Parwijs (Westerlo).

Cocaïne

De vrouw bracht haar vriend K.V. uit Leuven mee. Die betaalde de cocaïne met vals geld. Tijdens de discussie die daarop volgde, stak K.V. met een springmes in de hartstreek van J.O. uit Westerlo. Hij bleek ook in het bezit van peperspray en een BB gun. Voor de verschillende tenlasteleggingen – messteek, vals geld, wapenbezit, drugsinbreuken – krijgt hij een gevangenisstraf van 4 jaar.

Slachtoffer J.O. wordt vrijgesproken voor een slag die hij uitdeelde aan de Leuvenaar, wegens zelfverdediging. De drugshandel kost hem wel 18 maanden celstraf. Hij krijgt 2.500 euro schadevergoeding voor de messteek. N.E. uit Leuven krijgt voor haar aandeel een autonome probatiestraf voor 2 jaar. Een vriend van J.O. die bij de feiten was, wordt volledig vrijgesproken.