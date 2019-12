Affakkeling bij Ineos neemt al heel weekend in beslag, mobiele fakkel verplaatst naar Zandhoven Wouter Demuynck

08 december 2019

17u44 0 Westerlo Sinds zondagmiddag zijn er in Zandhoven twee mobiele fakkel-installaties in werking gezet, om zo het ethyleen uit de leiding te verwijderen zodat Sinds zondagmiddag zijn er in Zandhoven twee mobiele fakkel-installaties in werking gezet, om zo het ethyleen uit de leiding te verwijderen zodat de lekkende leiding in Westerlo hersteld kan worden. De gecontroleerde verbranding van ethyleen bij Ineos is ook nog volop bezig.

Ter hoogte van cosmeticabedrijf Estée Lauder in Oevel (Westerlo) werd donderdagnacht een klein lek vastgesteld in een pijpleiding met ethyleen. Om dat lek te kunnen herstellen moet met een gecontroleerde verbranding het gas uit de leiding verwijderd worden. Bij Ineos, aan de Amocolaan in Geel, ging vrijdagavond de affakkeling van ethyleen van start. Op dit moment is die verbranding nog steeds bezig.

Aanpak bijgestuurd

Aanvankelijk was het de bedoeling om aan de Amocolaan nog een mobiele fakkel op te stellen, maar die werd verplaatst naar een andere locatie aan de pijpleiding ter hoogte van Zandhoven. Daardoor is de gasleiding afgesloten tussen Zandhoven en Tessenderlo.

“Om technische redenen is besloten om het oorspronkelijk plan van aanpak bij te sturen. De twee mobiele fakkels ter hoogte van Zandhoven zijn intussen ook in werking gezet. Hierdoor zal de druk in de pijpleiding sneller verminderen, wat nodig is om de herstellingswerken aan de leiding in Westerlo te kunnen uitvoeren”, aldus Christophe Sproelants, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Westerlo. Er wordt verwacht dat het gas maandag uit de leiding zal verwijderd zijn.

Ondertussen blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo wel van kracht. “Op die manier kunnen de veiligheidsdiensten in samenwerking met de beheerder van de pijpleidingen het ledigen van de ethyleenleiding en het affakkelen van het ethyleengas bij Ineos in Geel-Laakdal en Zandhoven blijven opvolgen. De civiele bescherming blijft ook continue metingen doen op de locatie van het lek.”