Affakkeling bij Ineos afgelopen nacht gestopt: graafwerken aan lek starten woensdag Wouter Demuynck

10 december 2019

14u02 0 Westerlo De gecontroleerde verbranding bij het bedrijf Ineos, aan de Amocolaan in Geel, is niet meer nodig en is in de nacht van maandag op dinsdag dan ook gestopt. Aan de sluis van Viersel in Zandhoven wordt er nog verder ethyleengas afgefakkeld tot dinsdagnamiddag.

De affakkeling van ethyleen is nodig om het lek in de pijpleiding ter hoogte van cosmeticabedrijf Estée Lauder in Oevel (Westerlo) te herstellen. Op die manier kan al het gas uit de leiding verwijderd worden.

De graafwerken aan het lek in de Nijverheidsstraat in Oevel zullen woensdagvoormiddag kunnen starten. Het rampenplan blijft van kracht tot die graafwerken gestart zijn. De civiele bescherming en de beheerder van de pijplijn blijven daarom metingen doen.