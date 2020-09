Actiegroep Windstille Kempen in open brief aan minister: “Wees consequent in windmolendossier Hulshout-Heultje” Wouter Demuynck

03 september 2020

23u12 9 Westerlo In een open brief maant actiegroep Windstille Kempen Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan om consequent te handelen in het windmolendossier in het industriegebied Hulshout-Heultje, waar Luminus vijf windturbines wil bouwen.

Aanleiding van de open brief is het bezwaar dat de Vlaamse regering, namens de bevoegde ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir (beiden N-VA), indiende tegen de komst van vijf windturbines in Dalhem, in de provincie Luik, op slechts enkele meters van de Vlaamse grens. In zo’n geval moet de Vlaamse regering van het project op de hoogte worden gebracht door de Waalse regering, maar dat was niet gebeurd. Andere tegenargumenten zijn onder meer impact op het nabijgelegen erfgoed en de dorpskern van ‘s Gravenvoeren.

Actiegroep Windstille Kempen ziet gelijkenissen met het windmolendossier Hulshout-Heultje, waar Luminus op de industriezone vijf windturbines wil plaatsen. “Meer zelfs - verschillende aspecten hebben een nog grotere impact dan in Dalhem. De dorpskernen van Hulshout en Heultje liggen in dit geval immers nog dichterbij en zijn dichter bevolkt. De turbines zijn ook nog eens 50 meter hoger”, klinkt het bij de actievoerders.

Infrasoon geluid

“Vandaar schreven we een open brief gericht aan minister Zuhal Demir met de vraag om in dit dossier dezelfde consequente houding aan te nemen. Als ze dat bezwaar heeft voor het Waalse windmolendossier, moet ze dat in Vlaanderen ook doen. Een bijkomend element is dat er in de industriezone een Seveso-bedrijf, waar tot 2.000 ton ammoniumnitraat kan gestockeerd worden, gelegen is. Twee van de windturbines zouden vlakbij dat bedrijf komen”, klinkt het verder.

“Een ander heikel punt is dat de impact van infrasoon geluid, niet-hoorbaar geluid onder 20 Hz, compleet onderschat wordt. De impact ervan op gezondheid van mens en dier is wel degelijk bewezen. In juni oordeelde het Europees Hof van Justitie in een ander dossier nog dat de Vlaamse milieuregels in het reglement Vlarem II in strijd zijn met de Europese richtlijn. In het Vlarem wordt wel erkend dat infrasoon geluid beter moet onderschreven worden, maar intussen heeft de Vlaamse regering wel snel een nooddecreet gestemd om te kunnen blijven vergunnen.”

Lees de integrale open brief, die ook op de Facebookpagina van ‘Windstille Kempen’ te vinden is, hier:

Geachte minister Demir,

Naar aanleiding van uw Facebookbericht in verband met het bezwaar dat de Vlaamse regering indient tegen het windmolenpark in Dalhem (nabij de Vlaamse grens met Voeren) zouden we graag uw aandacht vragen voor het dossier dat er momenteel loopt in Hulshout/Heultje (referentie omgevingsloket OMV_2020033955).



Luminus heeft plannen om een windmolenpark met vijf windturbines met een tiphoogte van 200 meter in te planten. Drie windturbines van elk 3.600 kW, twee windturbines van elk 4.000 kW. De inplanting van dit windmolenpark gebeurt in een atypisch en zeer klein industriegebied. Het grenst aan een plaats waar er veel toerisme is en leunt aan tegen twee woonkernen. Zo is er nabij een drukgebruikte fietsroute (Kempen-Hageland route) en zijn er er twee campings die op een afstand van nauwelijks 350 meter van de geplande turbines liggen. Het dichtstbijzijnde huis staat op 75 meter!



Dit project werd onze strot ingeduwd in volle coronacrisis en vakantieperiode. Er was geen mogelijkheid om de gebruikelijke publieke infomomenten te houden. Het alternatieve online infomoment was een goed gerepeteerde scène, waarbij de vragen die we stelden straal genegeerd werden.

Naast de door u opgesomde nadelen in het artikel zoals geluidshinder, slagschaduw en de impact op fauna en flora, zouden we u toch ook willen wijzen op studies die er zijn in verband met infrasoon geluid. De impact op het hart is al door verschillende studies bewezen (cfr dr. Maria Alves Pereira – Portugal, Prof. Christian Vahl – Duitsland). Studies waarnaar windturbinefabrikanten en -uitbaters verwijzen (cfr. Finse studie uitgevoerd door VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Institute of Occupational Healthn, University of Helsinki en Finnish Institute of Health and Welfare) om de effecten van infrasounds te weerleggen, vermelden enkel de effecten ervan op de gezondheid vanaf een afstand van 1590 meter.



De studie toont aan dat hoe kleiner de afstand tot de windturbine wordt, hoe groter het effect van infrasounds wordt. Kleinere afstanden dan 1590 meter worden echter niet omschreven in deze studies. Is dit omdat de effecten op kleine afstand zodanig groot zijn, of omdat er in landen zoals Finland reeds grotere afstandsregels gelden voor de inplanting van windturbines op land? De Duitse en Portugese studies onderzochten wél het volledige bereik en geven het complete beeld weer van de gezondheidsrisico’s.



Het kan nu niet meer ontkend worden dat er wel degelijk schadelijke gevolgen zijn voor mens en dier. Wat bovendien nog meer tegen de borst stoot, is dat in de vergunningsaanvraag wordt beweerd dat dit enkel een psychologisch effect is, dat het alleen maar in de hoofden van de mensen zit! Het is dan ook de taak van de overheid om ons als burgers te beschermen tegen zichtbare en onzichtbare gevaren. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de huidige regelgeving (inclusief het zopas gestemde nooddecreet) hierin tekort schiet, en dat we ons hoegenaamd niet beschermd voelen.

Een verzwarend argument in het dossier van Hulshout/Heultje is de aanwezigheid van Seveso-bedrijven. Een van de bedrijven, Magazijnen Hendrickx, heeft een vergunning om 5.000 ton Seveso-producten (zoals ammoniumnitraat) te stockeren. De dichtstbijzijnde turbine zou op 100 meter afstand komen en drie andere windturbines op nog geen 750 meter van de hal waarin deze gevaarlijke stoffen zich bevinden. Daarenboven werd er nadien ook nog een vergunning afgeleverd om zonnepanelen te plaatsen op dit magazijn, wat het risico (brandgevaar) nog verhoogt.

Het is waanzin te bedenken dat bij inslag van windturbine-onderdelen een vonk kan ontstaan die 2.000 ton ammoniumnitraat tot ontploffing kan brengen. Een blikseminslag of ijsval kan ongekende gevolgen hebben, denk even terug aan de twee campings en de twee nabij gelegen woonkernen (Heultje en Hulshout). Incidenten als blikseminslag en ijsval komen dagelijks voor, maar ook falingen van de windturbines zelf (blad- en/of mastbreuk) worden regelmatig gerapporteerd in de vakmedia.

Het lijkt me logisch, gezien de nabijheid van dorpskernen, van een recreatiegebied met verblijfsfunctie en de toeristische aard van de omgeving dat zowel het geplande windmolenpark als de opslag van dergelijke grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet op hun plaats zijn in Hulshout/Heultje.

Wat als er wat mis gaat... Welk rampenplan voorziet in de toestroom van gewonden en doden... we hebben allemaal gezien wat 2.750 ton ammoniumnitraat aanrichtte in Beiroet... We rekenen er op dat u in dit dossier consequent dezelfde houding aanneemt als in het dossier Dalhem, met het grote verschil dat u in het dossier Hulshout/Heultje beslissingsbevoegdheid heeft.

De in Hulshout/Heultje ingeplande turbines zijn zelfs nog 50 meter hoger (meer en grotere slagschaduw, verder reikende geluidshinder), een camping (staycation wordt toch door U gepromoot?) en veel dichter bevolkte dorpskernen liggen vlakbij, en de windturbines zouden pal in een historisch gegroeide, atypische industriezone met Seveso-inrichtingen komen.



Hopende op een spoedig antwoord verblijven wij,

enkele zeer verontruste buurtbewoners,

M.L.

P.B.

R.W.