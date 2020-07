Achterdeur van woning geforceerd terwijl bewoners op vakantie zijn Wouter Demuynck

10 juli 2020

In de Renderstraat in Westerlo werd vrijdagnamiddag een inbraak vastgesteld in een woning. De bewoners zijn op vakantie, maar een familielid merkte op dat de achterdeur geforceerd was. Het is nog niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt.