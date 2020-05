Aantal vacatures in provincie Antwerpen met 35% gedaald op twee maanden tijd Wouter Demuynck

19 mei 2020

16u35 0 Westerlo Door de coronacrisis is het aantal jobaanbiedingen in de provincie Antwerpen op amper twee maanden tijd gekelderd. Je kan nu voor 12.411 openstaande vacatures solliciteren, terwijl dat er voor de crisis bijna 7.000 meer waren. Het aantal werkzoekenden is dan weer met 9 procent gestegen. Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen vraagt nu onder meer om het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht tot na de zomer te verlengen.

Op twee maanden tijd is het aantal openstaande vacatures in de provincie Antwerpen met 35 procent gedaald. In februari van dit jaar waren er nog 19.314 jobs beschikbaar, in april waren er dat 12.411 - bijna 7.000 minder. Het aantal mensen dat op zoek is naar een job is net een stuk groter geworden in de provincie Antwerpen: van 64.700 in februari naar 70.700 in april. Die komen nog eens bovenop de 1 miljoen tijdelijk werklozen – door overmacht – verdeeld over heel in België.

Voka komt nu met enkele voorstellen voor de arbeidsmarkt. “Aan de bedrijven die het moeilijk blijven hebben moeten de overheden financiële zuurstof blijven geven. Verleng daarom het systeem van de tijdelijke werkloosheid door overmacht, minstens tot en met 31 augustus”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van de Voka-Kamer in Mechelen en Kempen. “Ook belangrijk: uitstel of kwijtschelding van de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor 2020.”

Er is volgens Voka ook nood aan flexibele arbeidsorganisatie. “Zo kunnen bedrijven die nu veel vraag hebben aan de slag met tijdelijk nieuwe medewerkers van bedrijven die het moeilijker hebben. Dat kan door meer vrijwillige overuren en nachtwerk mogelijk te maken. Tijdelijk werklozen moeten ook sneller geactiveerd worden. Ten laatste na twee maanden. Op die manier doen ze vaardigheden op die ze meer dan ooit zullen nodig hebben.