Aanleg rond domein van Beddermolen gaat van start Wouter Demuynck

02 oktober 2019

Het einde van de restauratiewerken aan het molenhuis, de schuur, de stal, het bijgebouw en het bakhuisje aan de Beddermolen in de Molenwijk in Tongerlo (Westerlo) is in zicht. Nu de aannemer zo goed als klaar is met de restauratiewerken aan de gebouwen en ook de nutsleidingen geplaatst zijn, is het tijd om aan de opkuis en de verdere inrichting van het terrein te beginnen.

Deze week wordt het binnenplein heraangelegd en start de tuinaannemer met het opknappen van de tuin en de plantenperken. De oprijlaan krijgt de vorm van een karrenspoor. Er komt ook een paadje naar de molen en een (tijdelijke) parking naast de oprijlaan. Die werken zullen nog enkele maanden in beslag nemen. Vanaf de paasvakantie gaat de vakantiewoning open.