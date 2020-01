Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen: Toast Literair, kermis en snowparty Onze tips voor het weekend van 17 tot 19 januari AMK

17 januari 2020

09u00 0

Westerlo - Toast Literair

Het Davidsfonds van Westerlo koos naar traditie ook dit jaar boekencafé Café Libro (Boerenkrijglaan 7) uit voor Toast Literair. Bij een lekker ontbijtbuffet neemt dichter akim a.j. willems (die zijn naam steevast met kleine letters schrijft) het woord en vertelt over zijn werk. akim a.j. willems is een dichter en schrijver, geboren in Turnhout maar woonachtig in Sint-Pieters-Rode, en is initiator en organisator van het poëziefestival Poëzie in de Pastorie. In mei 2019 verscheen bij uitgeverij Vrijdag zijn officiële poëziedebuut ‘Op de rand van het zwijgen’. Het literair ontbijt vindt plaats op zondag 19 januari van 9 tot 12 uur, inschrijven kan via jeannine@boekencafe.be.

