3D-betonprinter voor wereldprimeur: huis met twee verdiepingen wordt op 4 november geprint Wouter Demuynck

04 oktober 2019

18u46 0 Westerlo Na maanden experimenteren is de 3D-betonprinter van Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in Westerlo, er helemaal klaar voor om op 4 november aan een wereldprimeur te beginnen: het printen van een huis van twee verdiepingen. Dat huzarenstukje zal naar schatting een week in beslag nemen.

Met het project ‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen', kortweg C3PO, wil Kamp C - in samenwerking met tal van bouwondernemingen en onderwijsinstellingen - de bouwsector klaarstomen voor de technologie van het 3D-printen van gebouwen. Daarnaast wil het ook als eerste in de wereld een huis met twee verdiepingen laten printen. De voorbije maanden experimenteerde een groep studenten van de Thomas More-bouwopleiding met de 3D-betonprinter, de grootste van Europa, op het vlak van vormen, structuren en materiaalsamenstelling. Ze zijn nu bijna klaar voor het echte werk: het printen van een demogebouw van twee verdiepingen.

“In januari werd de printer geïnstalleerd. Na de plaatsing zijn we onmiddellijk begonnen met testprints om gaandeweg het fysieke printproces te optimaliseren. Daarna werd de zoektocht naar het optimale mengsel gestart en er werd met verschillende mortels geëxperimenteerd, telkens in nauwe samenwerking met de UGent, die onderzoek deed naar de sterkte en de duurzaamheid van de materialen,” vertelt projectverantwoordelijke Emiel Ascione van Kamp C.

Na die eerste onderzoeksperiode begon het team vorige zomer aan het tastbare werk. “We kwamen daarbij tal van uitdagingen tegen: problemen met de materiaalconsistentie, falende componenten, haperende software, zelfs de hittegolf speelde ons parten. Maar met teamwork en improvisatie zijn al die moeilijkheden opgelost. Petje af voor de studenten van Thomas More, die zich voor dit project vrijmaakten in de vakantie en een belangrijke bijdrage leverden. Na enkele zeer intensieve printweken staan er vandaag enkele mooie teststukken - zoals banken, tafels en stoelen - te pronken op ons terrein en zijn de eerste technische stukken een feit”, vervolgt Ascione. “Het bouwteam heeft ook al enkele delen uit ons toekomstig huis geprint op ware grootte, zogenaamde mock-ups. Het gaat onder andere om wanden van twee meter hoog en moeilijkere bouwtechnische details zoals raamaansluitingen en funderingen.”

Op maandag 4 november zal de 3D-betonprinter van start gaan met het printen van het demogebouw. “We schatten dat dat een week in beslag zal nemen”, zegt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “Daarna blijft het demogebouw op die plek staan en verhuizen we de 3D-printer naar een andere plek op onze campus.” Vrijdag lanceerde Kamp C samen met Architectura ook een wedstrijd dat architecten en ontwerpers uitdaagt om een creatief ontwerp te maken dat printbaar is. De winnende ontwerpen worden in het voorjaar van 2020 bekendgemaakt en zullen later geprint en tentoongesteld worden op Kamp C. “We willen met die wedstrijd de creativiteit van de architecten prikkelen en bouwteams activeren om 3D-betonprinten te integreren in hun bouwproces,” verduidelijkt Helsen. “We willen ons daarbij niet beperken tot ruwbouw, maar hopen tot een integraal ontwerp te komen dat alle facetten van de bouw meeneemt.” Deelnemen kan via de website www.kampcdaagtuit.be.

Kamp C zette vrijdag ook de deuren open om de bedrijfswereld te laten kennismaken met 3D-printing in de bouw. De bedrijven woonden verschillende demonstraties bij. “We merken dat de bedrijven echt wel geïnteresseerd zijn in dit verhaal”, vervolgt Helsen. “Er waren 100 plaatsen vrij en die waren op een mum van tijd volzet. Dat is ook de bedoeling van Kamp C: een huis zijn waar iedereen samenkomt en dat bedrijven stimuleert om die transitie te versnellen.”