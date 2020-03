2.500 werknemers van DAF Trucks leggen vanaf donderdag fabriek stil Wouter Demuynck

17 maart 2020

15u18 788 Westerlo De fabriek van vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo) sluit vanaf donderdagavond volledig de deuren wegens de coronacrisis. Dat hebben de vakbonden en directie dinsdag beslist na overleg.

In eerste instantie zal de productie in de fabriek in Oevel met onmiddellijke ingang op halve productie draaien. Daarbij wordt verzekerd dat de afstand tussen de medewerkers voldoende groot blijft. “Die eerste maatregel geldt omdat we de grootste leverancier zijn van de DAF-fabriek in Eindhoven en we de fabrieken op elkaar moeten afstemmen. Vanaf donderdag om 22 uur zal de productie dan volledig stilvallen”, zegt Davy Baelus, hoofdafgevaardigde voor ACV bij DAF.

Economische werkloosheid

De 2.500 werknemers krijgen de mogelijkheid om twee dagen per week economische werkloosheid aan te vragen. Zij worden voor onbepaalde tijd niet meer op het bedrijf verwacht. “Volgende week maandag zitten we opnieuw samen met de directie om de nodige stappen te doen, want wie weet wat er nog allemaal boven ons hoofd hangt, met bijvoorbeeld een lockdown. Als we het met die twee dagen economische werkloosheid niet kunnen redden, dan zal het gaan om werkloosheid wegens overmacht.”

Ontevreden werknemers

De werknemers van DAF waren al een tijdje ontevreden met de manier van werken in de fabriek. “Op sommige piekmomenten - zoals het wisselen van de ploegen, bij de tikklok of in de refter - zaten de mensen massaal bij elkaar. Er waren bij mondjesmaat wel maatregelen, maar die waren niet voldoende. Daarom zijn we die druk blijven zetten op de directie. Stilaan vielen er ook steeds werknemers uit.”