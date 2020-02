‘Brave seut’ plant mes in rug van ex-schoonbroer: “Hij was mijn nichtje aan het wurgen” Jef Van Nooten

18 februari 2020

12u20 2 Westerlo Een 20-jarige vrouw uit Westerlo heeft haar ex-schoonbroer – letterlijk – een mes in de rug gestoken. De steekpartij deed zich op 30 juni vorig jaar voor, toen het slachtoffer zijn dochtertje wilde ophalen bij zijn ex-vrouw. “De messteek had evengoed in de rug van het kind terecht kunnen komen”, klinkt het.

‘Een typevoorbeeld van een brave seut’. Zo omschrijft de advocate van de 20-jarige K.B. uit Westerlo haar cliënte. Een jonge vrouw die normaal geen vlieg kwaad doet. Maar op 30 juni vorig jaar heeft ze wel haar ex-schoonbroer zwaar verwond met een mes. Aanleiding was een schermutseling die was ontstaan toen het slachtoffer zijn dochtertje van 22 maanden wilde ophalen bij zijn ex-vrouw, maar het meisje niet mee kreeg. “Volgens een vonnis van de familierechtbank mocht hij zijn dochtertje gaan ophalen. Hij heeft hen thuis opgewacht totdat ze arriveerden”, verduidelijkt de openbare aanklager. “Zijn ex-vrouw weigerde echter om het kind mee te geven, omdat hij niet voor het meisje zou kunnen zorgen.”

Wurgen

De man wilde niet zonder zijn dochter vertrekken en probeerde het meisje uit de auto te trekken. Volgens de beklaagde werd het meisje blauw, omdat de man haar aan de nek uit de auto probeerde te trekken. “Hij was haar aan het wurgen. Ik was in paniek en zag geen andere uitweg. Ik wilde in zijn arm steken, zodat hij de greep op zijn dochter zou lossen”, verklaarde K.B.

Bloed

De messteek belandde uiteindelijk in de rug in plaats van in de arm van de man. “Het mes had evengoed in de rug van het kind terecht kunnen komen”, meent de advocate van de man. Zij gelooft ook niks van de ‘verdedigingsthese’ van de beklaagde. “Ze wilde met het mes steken, omdat mijn cliënt niet tegen bloed kan. Door met het mes bloed te produceren, hoopte ze dat hij zou weggaan.”

Werkstraf

Het openbaar ministerie vraagt een strenge werkstraf voor de jonge vrouw uit Westerlo. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 5.800 euro.

Vonnis op 17 maart.