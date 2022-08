Wervikse Oldtimer Liefhebbers zoeken medewerkers voor meeting: “Stewards en voor opbouw van de tenten”

Noorderwijk GP Yvonne Renders viel letterlijk in het water, maar organisa­tie recht de rug: “We zijn er terug op moederdag 2023"

De organisatie van de eerste Grote Prijs Yvonne Renders in Noorderwijk heeft de eerste teleurstelling verwerkt. Een ware zondvloed gooide maandag serieus roet in het eten en de wedstrijd werd volledig afgelast. “Het deed even pijn, maar we hebben onze VIP en dergelijke nog terug open gedaan en volgend jaar gaan we écht voor de eerste knaleditie”, zegt Nathalie Bertels van café Welkom.

13:46