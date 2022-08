Wervikse burgemeester verzwikt zijn voet en zit in een rolstoel

De burgemeester moest Rock op het Plein vrijdag dus volgen in een rolstoel. In de vip zijn voet steunend op een stoel, op het festivalterrein op een leeg biervat. Toch blijft Casier positief. “De kermis is goed gestart, Wervik leeft. Ondanks de brute pech heb ik toch genoten vanuit mijn rolstoel van een fantastische editie van Rock op het Plein. Dikke proficiat aan de organisatoren, de vele medewerkers, onze stadsmedewerkers, alle veiligheidsdiensten, hulpdiensten en het publiek. Wervik, jullie waren top. Kermis is goed op gang geschoten en weergoden zijn ons gunstig gezind. Laten we dit volksfeest verder zetten.”