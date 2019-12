Zwemmarathon ‘Swim for life’ in Ter Leie voor het goede doel Erik De Block

18 december 2019

15u18 0 Wervik Tijdens De Warmste Week vindt op zaterdag 21 december voor de derde keer een zwemmarathon plaats in zwembad Ter Leie in Wervik. Acteur Peter Bulckaen steunt het initiatief als peter.

Swim for Life gaat door van 7 tot 19 uur, deelnemen kost vijf euro, het ticket voor het zwembad inbegrepen. Niet-zwemmers kunnen ook steunkaarten kopen. De niet-sporters en hongerige zwemmers kunnen genieten van een pannenkoek. Een dag later staat er een Walk for Life gepland. Om 9 uur vertrekken de wandelaars richting Kortrijk om achttien kilometer verder de cheque af te geven.

Beide actiedagen starten in de cafetaria van Ter Leie ook met een ontbijt van 8 tot 9 uur, de opbrengst gaat ook naar het goede doel. De organisatoren kozen dit keer voor vzw Donate-a-dog, een organisatie die hulphonden plaatst bij mensen met een motorische beperking. De vzw neemt zowel de ondersteunende taken als de opleiding van de honden op zich. Ook streeft de vzw ernaar de toegankelijkheid van assistentiehonden tot publieke plaatsen te verbeteren.