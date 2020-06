Zwembad Ter Leie waarschijnlijk vanaf augustus weer open Erik De Block

17 juni 2020

10u35 0 Wervik Van de Nationale Veiligheidsraad mogen de zwembaden vanaf woensdag 1 juli onder strikte voorschriften opnieuw open, maar voor zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik wordt het wellicht nog een maand langer wachten.

“We zijn met onze stadsdiensten aan het kijken of het tegen augustus wel haalbaar is om te openen”, zegt burgemeester van Wervik Youro Casier (sp.a). “Zo moet de inzet van het personeel en het gebruik van de kleedkamers en douches allemaal worden bekeken, in functie van de richtlijnen.”

“Momenteel is de grote schoonmaakbeurt bezig en worden er ook kleine herstellingswerken uitgevoerd. Om die redenen zou het niet mogelijk zijn om al open te gaan vanaf 1 juli”, vervolgt Casier. “Het groot onderhoud gebeurt anders enkele weken in januari, maar dat zal dus dit jaar niet meer moeten en Ter Leie kan dan gewoon open blijven.”