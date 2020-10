Zwembad Ter Leie vrijdag weer open op reservatie,

het groot bad kan enkel worden gebruikt voor baantjeszwemmen, in de cafetaria is er geen bediening meer voorzien, er staan automaten Erik De Block

13 oktober 2020

13u24 0 Wervik Het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik gaat op vrijdag 16 oktober om 17 uur opnieuw open. Het is sedert maart gesloten. Eerst door het coronavirus en nadien wegens herstellingswerken aan de elektriciteit die na een inspectie werd afgekeurd en de kosten hoog opliepen. Er was ook een lek aan het groot bad.

Het is nodig om vooraf te reserveren via de website van de stad: www.wervik.be/heropeningzwembad. De abonnementen worden verlengd met de periode van de duur van de sluiting. Omwille van het coronavirus zijn er aangepaste veiligheidsmaatregelen. Het groot bad kan enkel worden gebruikt voor baantjeszwemmen. Op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag kunnen er ook vier familiebubbels komen stoeien in het klein bad. Een gezinsbubbel bestaat uit één of beide ouders met kinderen jonger dan acht jaar.

Het zwemmen gebeurt in tijdsblokken van één uur. Van het aanmelden, omkleden, zwemmen, aankleden en het zwembad verlaten. Het is van groot belang om stipt op tijd te komen. Er worden maximum 30 baantjeszwemmers per tijdsblok toegelaten. Een overzicht van de tijdsblokken vind je op de website van de stad.

Wie reserveerde met een gezinsabonnement of een beurtenkaart brengt die mee naar de kassa van het zwembad. Het is niet mogelijk om een reservatie te annuleren. Op de website van de stad staat een instructiefilmpje hoe je online moet reserveren en betalen, samen met een filmpje over het bezoek aan het zwembad in coronatijden.

In de cafetaria is er geen bediening meer voorzien. Tijdens het publiek zwemmen is de cafetaria wel nog open. Er staan automaten. In de inkomhal of cafetaria is het dragen van een mondmasker verplicht. De kleedcabines zijn genummerd. Neem tijdens het omkleden telkens hetzelfde kleedhokje. Het nummer van de cabine is ook het nummer van je vestiairekastje. Er zijn geen kapstokken beschikbaar. De vier gemeenschappelijke cabines worden op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag gebruikt door de jonge gezinnen, die online gereserveerd hebben. Ze krijgen de sleutel van de gemeenschappelijke cabine. Het is verplicht de doorloopdouches te gebruiken bij het binnenkomen. Na het zwemmen kan er niet gedoucht worden. Haardrogers en handdrogers zijn niet in gebruik.