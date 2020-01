Zwembad Ter Leie vanaf maandag gesloten wegens het groot jaarlijks onderhoud Erik De Block

02 januari 2020

12u51 0 Wervik Op het einde van de Kerstvakantie vinden in het zwembad Ter Leie in Wervik nog diverse activiteiten plaats. Vrijdag 3 januari van 14 tot 16 uur is het tijd voor stoei- en plonsspelen. Met de waterloopmat en het klimtouw beleef je veel speelplezier.

Zaterdag 4 januari van 14 tot 16 uur is iedereen welkom met opblaasbaar spelmateriaal om te spelen of om rustig te dobberen op het water. In de hal van het zwembad staat er een elektrische pomp om alles op te blazen. Zondag 5 januari van 9 tot 11.45 uur is er gezinszwemmen. Het klein bad ligt vol speelgoed voor de kleinste zwemmertjes. Van 10.30 tot 12.30 is er dan een nieuwjaardrink.

Iedere zwemmer krijgt een glaasje cava of fruitsap. De sluiting wegens het groot onderhoud is vanaf maandag 6 tot en met maandag 27 januari.