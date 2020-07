Zwembad Ter Leie gesloten door een lek Erik De Block

01 juli 2020

10u24 1 Wervik Het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik gaat nog niet open door een lek. Dat maakte schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a) bekend tijdens de digitale gemeenteraad.

Eerder maakte zijn partijgenoot burgemeester Youro Casier bekend dat het zwembad waarschijnlijk pas zal open gaan vanaf augustus wegens ‘kleine herstellingen’. De zwembaden mogen vanaf 1 juli weer open.

Sanne Vantomme (N-VA) kwam hierover tussen. “De problemen worden momenteel bekeken”, aldus schepen Geert Bossuyt. “Er is een lek aan het zwembad. Het is pakweg een week geleden vastgesteld. We zitten met een oud zwembad.”

Het dateert van 1980. “Ik ben ontgoocheld dat de schepen niet meer info geeft, blijkbaar is dat top secret”, reageert Sanne Vantomme. “Ik wacht het verslag af en wil nu geen uitspraken doen”, geeft schepen Bossuyt aan.