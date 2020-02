Zwembad organiseert watergewenning voor derde kleuterklas Erik De Block

10 februari 2020

09u45 0 Wervik In zwembad Ter Leie staat in maart watergewenning voor de derde kleuterklas op het programma. De kleuters worden vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn om veilig te leren zwemmen.

Deze basisvaardigheden zijn onder andere springen in het water vanaf de badrand, belletjes blazen onder water en op de rug drijven in het water. Deze vaardigheden zijn de ideale voorbereiding op een zwemcursus tijdens de paasvakantie of in het najaar.

Een cursus watergewenning bestaat uit vier lessen van telkens 45 minuten op 7, 14, 21 en 28 maart. Een eerste groep gaat door van 16 tot 16.45 uur, de tweede groep van 17 tot 17.45 uur. Wervikanen betalen vijfentwintig euro, niet-Wervikanen veertig euro. Maximum vijf kinderen per groep. Inschrijven aan de kassa in het zwembad.