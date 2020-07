Zwembad gaat halfweg oktober weer open Erik De Block

17 juli 2020

17u58 2 Wervik Het komt gelukkig dan toch niet tot een definitieve sluiting van het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik. Als de herstellingswerken aan de elektriciteit en het lek aan het bad normaal verlopen, dan zou het zwembad vanaf half oktober opnieuw open zijn. Goed nieuws alvast voor het personeel, de bezoekers, scholen, De Wervikse Zwemclub en duikersclub De Piraten.

Er is een lek in het bad en de elektriciteit werd afgekeurd. De kosten lopen hoog op. De stad heeft een onderhoudscontract met de firma Cofely en met hen is onderhandeld. “De firma heeft de afgelopen jaren een spaarpotje van enkele tienduizenden euro opgebouwd om eventueel herstellingen op te lossen”, aldus schepen van Patrimonium Sonny Ghesquière (sp.a). “Elektriciteitswerken zaten daar evenwel niet in. Dankzij de onderhandelingen door onze stadsdiensten en de goodwill van Cofely kwamen we tot een akkoord. We hebben dat onderhoudscontract goed bekeken. Uiteindelijk gaan we als stad misschien achtduizend euro moeten betalen en dat is verwaarloosbaar. Ik ben zeer content over de goodwill van de firma. Ze zijn zeker van een onderhoudscontract tot nog 2024 en dat speelde in hun beslissing zeker een rol.”

Ter Leie gaat dus niet dicht in afwachting van de bouw van een nieuw zwembad. “Sluiten was anders een fiasco geweest”, aldus een gelukkige schepen.