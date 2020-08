Zwangere vrouw knalt met auto tegen container Alexander Haezebrouck Erik De Block

18 augustus 2020

17u47 0 Wervik Een zwangere vrouw is dinsdagnamiddag tegen een container in de Geluwestraat in Wervik gebotst. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar liep geen zware verwondingen op.

De vrouw reed richting de rotonde met de Hoogweg toen het aan de Ommegangstraat plots mis ging. Ze raakte een spiegel van een geparkeerde bestelwagen en knalde daarna tegen een container op de parkeerstrook. De klap was redelijk hevig. De zwangere vrouw kon zelf uit haar zwaar gehavende auto stappen. Ze werd afgevoerd naar het AZ Delta in Menen, vooral om te controleren of alles in orde is met haar baby. Zelf liep ze geen zware verwondingen op. De container stond er omdat er in een woning in de Geluwestraat verbouwingswerken bezig zijn.