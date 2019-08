Zotte Maandag wordt elk jaar minder, “een traditie maar de jonge gasten nemen hiervoor geen dag verlof meer” Erik De Block

19 augustus 2019



Is er binnen pakweg vijf jaar nog een toekomst voor de braderie op Zotte Maandag, normaliter een topdag tijdens de vijfdaagse Zomerkermis in Wervik? Toegeven, de publieke opkomst gaat elk jaar achteruit. “Zotte Maandag is een traditie maar de jonge gasten nemen hiervoor geen dag verlof meer”, vertelt Vanessa Neyrinck van het Braderiecomité. Zotte Maandag bestaat al sedert 1933 en sedert vijf jaar is er ook op zondag braderie.

“Iedereen doet zijn best”, zegt Vanessa. “Het is een grote lus om alle centrumstraten te vullen (gelukkig was er een rommelmarkt en stonden er veel garagisten, red). Het komt moeilijk. Ook al omdat er winkels verdwijnen. De handelaars zijn nog altijd enthousiast om hun bijdrage van negentig euro te betalen.”

Zondag en op Zotte Maandag programmeert het Braderiecomité diverse optredens op het groot podium op het Sint-Maartensplein. Van covergroepen tot Paul Bruna en Sam Gooris. “Iemand als Sam Gooris is betaalbaar (te boeken aan 1.495 euro, red)”, zegt Vanessa. “We kunnen natuurlijk gaan voor een grote naam maar dan komen we uit aan zesduizend à zevenduizend euro. We proberen elk jaar een Vlaamse artiest vast te leggen.”

De meningen onder de handelaars over Zotte Maandag zijn zeer divers. “Maandag is een werkdag en daarom zou men Zotte Maandag beter afschaffen en alles concentreren op zondag”, oordeelt Marc Cailliau van U Cars in de Molenstraat. “Ik sta op acht braderieën. Wervik is de minste. Het aantal winkels vermindert. Al geloof ik nog altijd in de detailhandel maar de politici doen er niks aan. Ze vatten het niet.”

“Ik zie nog toekomst in Zotte Maandag”, geeft Gerda Biesbrouck van de stoffenwinkel Trifolium in de Vlamingstraat aan. “Al is het niet meer te vergelijken met vroeger. Zondag kreeg ik vooral klanten van buiten Wervik over de vloer. Op Zotte Maandag zijn het bijna allemaal Wervikanen die binnen komen. We mogen niet klagen. Het is een extra dag.”

Op het gezellig Sint-Maartensplein waren er in de gouden tijden diverse cafés. Ondertussen verdwenen café De Boucherie, Den Gieter en ’t Vraagteken. Dit keer baatten café ’t Vervolg en restaurant De Savatte geen terras meer uit. Hun plaatsen werden ingenomen door voetbalclub Eendracht Wervik en frituur Bolero. “Er was een oproep om de lege plaatsen in te vullen”, zegt zaakvoerder Philippe Laroye van Bolero. “Het Braderiecomité contacteerde me. We doen heel wat feesten en evenementen. Heel wat zaken gaan achteruit.”

Wie op het Sint-Maartensplein een terras uitbaat, betaalt volgens de oppervlakte en de zichtbaarheid van het podium een bijdrage aan het Braderiecomité. Wegens te veel geld haakte café ’t Vervolg. “Ik begrijp dat, alles wordt duurder en is dat waarschijnlijk de reden dat er veel afhaken”, aldus Laroye.

Conclusie: misschien is het echt wel tijd om eens te herbronnen over de toekomst van Zotte Maandag…