Zondagnamiddag verkiezing van de nieuwe Tabaksfee,

vier kandidaten waarvan twee voor de tweede maal Erik De Block

28 augustus 2019

16u10 0 Wervik Voor de verkiezing van de nieuwe Tabaksfee zijn er vier kandidaten. Afspraak komende zondag vanaf 14 uur op het terras van retroherberg In Den Grooten Moriaen, naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. “Met wat geluk hadden we zelfs voor de eerste keer zeven kandidaten kunnen hebben”, aldus Dominiek Druart van vtbKultuur. “Door allerlei omstandigheden haakten enkele kandidaten af.”

Wie er wel voor gaan zijn Tamica Labarque, Emmy Nolf, Amy Roobroek (allen Wervik) en Rhune Schuermans (Geluwe). Opmerkelijk : Emmy en Amy doen voor de tweede keer op rij mee. Vorig jaar vielen ze buiten de top drie. Er waren toen vijf kandidaten.

Eveneens opmerkelijk: Amy en Emmy zitten in Futura langs de Hellestraat in dezelfde klas. Ze volgen het zesde middelbaar Verzorging. En er zijn nog meer gelijkenissen. Tamica danst bij Danscompagnie Tros, Emmy en Amy zijn lid van dansgroep Rouge.

Tamica Labarque (20) woont in de Laagweg en is de oudste van het gezelschap. Aan Vives Kortrijk volgt ze een bacheloropleiding Lager Onderwijs. Emmy Nolf (18) komt uit een kroostrijk gezin en woont in de Esdoornstraat. Haar klasgenote Amy Roobroek (17) uit de Tramstraat heeft twee broers en een zus. Rhune Schuermans (20) uit de Zuidstraat in Geluwe start aan Vives Roeselare met een opleiding bachelor dierenzorg. Ze is een goede vriendin van Tamica Labarque.

Uitkijken wie de opvolger van Tabaksfee Kelly Burgraeve wordt. Naast een schriftelijke proef en een voorstelling aan de jury zonder publiek, zijn er met het sigarettenrollen en tabaksnaaien weer twee praktische proeven. Nieuw dit jaar is dat de kandidates vooraf ook al een zoektocht in het museum afwerkten.

Er is opnieuw een mooie prijzenpot. Voor deze editie is er ook gekozen voor vernieuwing. De kandidaten ontvangen een prijzenpakket in Wervikse Kadobonnen. De toegezegde sponsoring van de lokale handelaars wordt door de stad meteen verdubbeld.

Dit maal zorgt de MiniMaxiBand voor de muzikale ambiance. Hun optreden begint om 15 uur. De kroning van de nieuwe Tabaksfee is voorzien omstreeks 16 uur. Nadien volgt het tweede deel van het optreden van de MiniMaxiBand.

Sedert het opdoeken van het Oogstfeest op telkens een andere boerderij kreeg de Tabaksfeeverkiezing sedert 2016 een andere invulling en locatie. De Tabaksfeeverkiezing is nu een organisatie van vtbKultuur in samenwerking met de stad Wervik en het Nationaal Tabaksmuseum.

In en rond het museum zal er heel wat te beleven zijn. “Er is doorlopend gratis kinderanimatie”, aldus Kris Deronne van de Dienst voor Toerisme. “Zoals grime, springkasteel , teken- en kleurwedstrijd en begeleide tekenworkshop in het kader van de tijdelijke expo Carll Cneut. Om 15 uur is er een gratis rondleiding op de tentoonstelling. Het museum is bovendien gratis te bezoeken.