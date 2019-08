Zondag vijfde Brouwerskot Bierfestival Erik De Block

16 augustus 2019

09u30 0 Wervik Tijdens de vijfdaagse Zomerkermis vindt op zondag 18 augustus vanaf 10 uur in de Sint-Janskapel op de Steenakker de vijfde editie van het Brouwerskot Bierfestival plaats.

De organisatie is in handen van vzw ‘t Brouwerskot, allemaal familie en hobbybrouwers. Om hun bier te brouwen gebruiken ze de accommodatie van wijngaard De Valk in Kruiseke.

“We blijven trouw aan ons concept dat exclusieve en verrassende bieren garandeert”, aldus voorzitter Hugues Kenes. “Net als vorig jaar zullen er acht standhouders zijn, enkel kleine beginnende brouwerijen en lokale bierfirma’s.” Deelnemers zijn Gijzelse Microbrouwerij (Gijzenzele), Brewfever (Asper), Brouwerij BOM (Izegem), Huisbrouwerij Klondiker (Meulebeke), Ox brewery (Wevelgem), Brouwerij Valentin (Dranouter), Wijndomein Ravenstein (Wervik), Les Deux Morins (Geluwe/Staden). Daarnaast zijn uiteraard ook de eigen bieren van ’t Brouwerskot opnieuw te proeven.

Er wordt opnieuw gewerkt met proeversglazen van vijftien centiliter en jetons aan twee euro.