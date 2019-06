Zondag stadsdebat in Oosthove Redactie

21 juni 2019

10u52 0 Wervik Komende zondagmorgen organiseert de pluralistische burgerbeweging Wervik Wordt Wakker in de stadzaal Oosthove het stadsdebat Wervik Wordt Wakkergem. Alle burgers, verenigingen, scholen, bedrijven zijn er welkom om mee te denken hoe Wervik, Geluwe en Kruiseke er tegen 2030 zouden moeten uitzien.

Aan de hand van vijf gesprekstafels rond de thema’s groen, mobiliteit, energie, economie en samenleving zoeken de deelnemers naar ideeën hoe men de stad duurzamer kan maken. Het jaar 2030 is niet toevallig gekozen. “Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graden, dan moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 procent verminderd zijn”, klinkt het bij de werkgroep.

Het stadsdebat gaat door in samenwerking met VormingPlus Oostende-Westhoek en met ondersteuning van de stad Wervik. “Wij zijn een groep mensen die bekommerd zijn om de toekomst”, leggen Toni Vancanneyt en An Maes van Wervik Wordt Wakker uit. “We vinden dat er in Wervik nog te weinig gebeurt rond duurzaamheid en klimaat. Daarom nemen we zelf het initiatief om dingen in beweging te brengen.”

“We willen zoveel mogelijk ideeën naar boven halen over wat we in Wervik, Geluwe en Kruiseke zelf kunnen veranderen. Niet alle ideeën zullen wellicht even realistisch zijn, maar een brainstorming leek ons alvast een goede eerste stap. Tegelijkertijd willen we ook mensen samen brengen die rond verandering willen werken. Want door samen te werken, staan we sterker.”

Iedereen is welkom van 9.30 uur tot 11.30 uur.