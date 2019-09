Zondag Ricardbeurs in Oosthove, voor de eerste keer deelnemers uit Zwitserland Erik De Block

05 september 2019

09u21 0 Wervik In de stadszaal Oosthove organiseert Ricard Lovers Belgium zondag vanaf 10 uur de negende editie van de Ricardbeurs. Fans van de pastis kopen, ruilen en bewonderen er alles wat blauw-geel kleurt.

Trucker Dominique Potie uit de Leopoldstraat is voorzitter van Ricard Lovers Belgium. Hun clublokaal is de cafetaria van het recreatie-eiland De Balokken. “Oosthove is voor zo’n beurs een ideale locatie”, zegt Dominique. “We beschikken er over alle faciliteiten en parking.”

Woensdag waren er twintig standhouders ingeschreven. “Goed voor 120 lopende meter”, zegt Dominique. “Er zijn iets minder inschrijvingen dan vorig jaar. Om diverse redenen. Sommigen zijn gestopt of jammer genoeg overleden. De verzamelaars komen uit heel het land, Frankrijk, Nederland en voor de eerste keer uit Zwitserland. Die verzamelaars uit Zwitserland kwamen vroeger al een paar keer kijken en staan er nu dus zelf.”

Ricard Lovers Belgium telt momenteel zo’n 750 leden. “Het ledenaantal is enorm gegroeid”, zegt Dominique. “Dat komt deels door een aangroei van het aantal leden in Nederland waar men de smaak heeft te pakken. Nederlanders gaan bijvoorbeeld op vakantie in Frankrijk en leren zo Ricard kennen. Ter gelegenheid van de beurs zondag, presenteren we ook een nieuw glas. We mogen blij zijn dat we enorm veel steun genieten van Ricard in Brussel.”

Zondagmiddag is er ook een barbecue.