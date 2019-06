Zondag opendeurdag bij het Rode Kruis Erik De Block

13 juni 2019



De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen gooit zondag 16 juni op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat de deuren open. Vanaf 10 uur wordt het aperitief geserveerd. ’s Middags is er een koud buffet met frieten. Volwassenen betalen in voorverkoop 16 euro, ter plaatse kosten tickets 18 euro. Vanaf 13.45 uur is er dan een optreden van Marco Rossi. Er wordt vanaf 15 uur koffie met gebak geserveerd. Doorlopend is er tombola met altijd prijs