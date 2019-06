Zondag ontbijtbuffet in De Kier Erik De Block

In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseert de plaatselijke afdeling van Samana in samenwerking met de mutualiteit CM zondag 23 juni van 8 tot 11 uur in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan een ontbijtbuffet. Volwassenen betalen twaalf euro, kinderen jongeren dan zes jaar de helft. Meer info en kaarten bij voorzitter Patrick Vandersyppe 056/31.00.00.