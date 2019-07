Zondag eerste keer Wervik Bad langs de Leieboorden,

mini-foodtruckfestival en mobiele optredens Erik De Block

11 juli 2019

09u44 9 Wervik Het jaarlijks Vlaanderen Feest krijgt dit jaar een andere invulling en wordt Wervik Bad. Hoofdbrok wordt een dag ontspanning voor jong en oud.

Naast de activiteiten op het Sint-Maartensplein en in de Vlamingenstraat is er dit keer ook een aanbod langs de vernieuwde Leieboorden. De Vlamingenstraat en het Sint-Maartensplein worden weer een speelstraat, met ook een kinderbar en een Surf Rodeo. De kunstmarkt KapSul gaat dit keer door langs de Leieboorden, op de Vrijdagmarkt en in de Leiestraat.

Helemaal nieuw is vanaf 11 tot 22 uur een mini-foodtruckfestival langs de Leieboorden ter hoogte van het stadsdomein Oosthove. Langs de Leieboorden komt een spectaculaire Death Ride. Doorlopend zijn er ook mobiele optredens van Musica Mobile (13.30 uur tot 15.30 uur), Los Guantanameros (16 tot 19 uur) en Mr. Sousa & The Barracudas (19-21 uur).

In brasserie-feestzaal Kapittel is er vanaf 11.30 uur een optreden van De Kemels. Over de nieuwe invulling was er eerder overleg tussen de stad en horeca. De opkomst hiervoor was aan de lage kant. “Het is een try-out”, aldus schepen Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) over de nieuwe invulling. “Het is eens iets anders, met hetzelfde budget. We organiseren als stad zelf geen avondprogramma meer.”