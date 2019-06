Zondag accordeonnamiddag in café ‘t Lusterke Erik De Block

14u42 0 Wervik In café ’t Lusterke in de Molenstraat is er komende zondag vanaf 14.30 uur een accordeonnamiddag. De plaatselijke accordeonist Régis Vitse (57) is jarig en nodigde een drummer en de jonge accordeonist Serge Vande Walle uit. De toegang is gratis.

Liefst vijfmaal deed Régis Vitse een aanval op het wereldrecord accordeonspelen. Het langst speelde hij in juli 1987 in café ‘t Spoeltje in Ieper: liefst 116 uren en 27 minuten. Het record werd evenwel niet gehomologeerd omdat hij geen beroep deed op een gerechtsdeurwaarder. Enkele maanden later in oktober volgde al een nieuwe poging in café Den Engel in De Klijte. Dit keer wel onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder: 115 uren 30 minuten. Het record werd wel gehomologeerd. Het kwam evenwel nooit in het Guinness Book of Records...

Régis Vitse groeide op in Wijtschate en leerde op zijn vijfde accordeon spelen aan zijn oom Henri Deleu.