Zevenhonderd automobilisten geflitst tijdens Rally van Wervik VHS

18 juni 2019

De politie heeft zoals gewoonlijk een grootschalige controle gehouden tijdens de Rally van Wervik, die afgelopen weekend werd verreden. Er werd op zeven verschillende locaties gecontroleerd. Op vrijdag werden 414 automobilisten (18 procent van het aantal gecontroleerde voertuigen) geflitst, op zaterdag waren dat er 300 (11 procent). Een motorrijder van de politie plukte buitenlandse overtreders uit het verkeer, goed voor 15 onmiddellijke inningen. De hoogst gemeten snelheid in de bebouwde kom was 86 kilometer per uur. In zone 70 was dat 100 kilometer per uur. Er waren ook een aantal processen-verbaal voor het niet dragen van de gordel, gsm’en achter het stuur en het niet gebruiken van richtingaanwijzers.