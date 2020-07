Zeven mensen naar ziekenhuis na alweer zware klap op N58 in Wervik

Hans Verbeke

04 juli 2020

21u40 18 Wervik Langs de N58 in Wervik, aan het kruispunt met de Oude Beselarestraat, is zaterdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij raakten zeven mensen lichtgewond.



De klap deed zich voor rond 18.20 uur. Een Ford Galaxy met zes volwassenen aan boord (afkomstig uit Menen, Koksijde en Wortegem-Petegem), reed op de N58 in de richting van Geluwe. De bestuurder was compleet verrast toen vanuit de ondergeschikte Oude Beselarestraat plots een Volvo XC40 de N58 dwarste. De nagelnieuwe Volvo - het voertuig had amper 3.000 kilometer op de teller - ramde de monovolumewagen in de linkerflank. Door de klap brak niet alleen het linkerachterwiel af maar de bestuurder verloor ook de controle over het voertuig. De Ford ramde een verkeersbord, ging over de kop en kwam uiteindelijk zo’n zestig meter verderop in een bescheiden gracht tot stilstand.

Zes mensen gekneld

De brandweer repte zich ter plaatse, na de melding dat er zes personen gekneld zaten in het wrak van de Ford Galaxy. Ter plaatse bleek dat niet te kloppen: de meeste inzittenden konden niet op eigen kracht uit het voertuig. De brandweer verwijderde met een hydraulische kniptang de twee deuren aan de linkerzijde. De zes bleken op het eerste gezicht alleen maar lichtgewond. In de Volvo zat een echtpaar uit Wervik, samen met drie van hun kleinkinderen. De grootmoeder, die achter het stuur zat, en haar echtgenoot bleven ongedeerd. Eén van de kinderen, een meisje, liep lichte verwondingen op.

In colonne naar het ziekenhuis

Zeven slachtoffers werden voor verzorging naar het AZ Delta in Menen overgebracht. Dat gebeurde in colonne en onder politiebegeleiding. Door het ongeval werd de N58 een hele tijd afgesloten voor wie in de richting van Geluwe reed. Er was maar één rijstrook beschikbaar. De brandweer had nog de handen vol met het neutraliseren van een flinke hoeveelheid olie die als gevolg van de botsing op het wegdek was terechtgekomen. In het verleden gebeurden er al vaker ongevallen op het kruispunt van de N58 met de landelijke Oude Beselarestraat.