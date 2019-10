Zeven medailles voor Flandrien en Frontieren Kazen

op World Cheese Awards in Bergamo, dit keer wel geen goud Erik De Block

21 oktober 2019

15u55 0 Wervik Zes zilveren en één bronzen medaille. Dat is het fraaie resultaat voor de Flandrien en Frontieren Kazen op de World Cheese Awards vorig weekend in het Italiaanse Bergamo. Voor het vijfde jaar op rij wisten de ambachtelijk geproduceerde kazen van het familiedrijf De Kazerij op de hoek van de Hoogweg en Vagevuurstraat de internationale jury te bekoren. Dit keer is er wel geen gouden medaille bij.

“Elk jaar opnieuw wachten we in spanning op de resultaten van deze beoordeling. De World Cheese Awards zijn immers het summum voor onze sector”, aldus zaakvoerders Jan Desmet en zijn echtgenote Helga Dewulf. Voor kaasmakers uit heel de wereld vormen de World Cheese Awards het jaarlijkse hoogtepunt. Meer dan drieduizend kazen uit 42 landen namen deel aan het prestigieuze concours. Zilver was er voor Flandrien oud, light, jong, grand cru en voor Frontieren oud en brokkel. Tenslotte is er brons voor Flandrien gerijpt.

Op de vorige edities in Bergen (Noorwegen), Londen en San Sebastian waren er zelfs gouden medailles bij. Flandrien en Frontieren Kaas werd in een volledig nieuwe kaasmakerij gelanceerd in 2013. Flandrien wordt geproduceerd op 4 leeftijden: jong (6 weken oud), gerijpt (6 maanden), oud (12 maanden) en grand cru (18 maanden). Sinds dit jaar is er ook een light-variante op de markt.

Technologie

De ambachtelijke kaasmakerij draait op volle toeren. “De productie gebeurt op traditionele wijze waarbij het vakmanschap en de handelingen van onze kaasmeester cruciaal zijn om aan het einde van de rit een smakelijke en kwaliteitsvolle kaas te waarborgen”, vertelt Jan Desmet. “We zetten hedendaagse technologie in om in alle stappen van het proces de kwaliteit van ons product op te volgen.”

De middenstandsorganisatie Unizo kende vorig jaar het label ‘Handmade In Belgium’ toe aan De Kazerij. Het label wordt uitgereikt aan makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.