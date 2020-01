Zes afstanden op Gaperstocht Erik De Block

06 januari 2020

15u26 0 Wervik Met start en aankomst in vrije basisschool De Graankorrel langs de Beselarestraat vindt zondag 12 januari de Gaperstocht plaats. De Wervikse Wandelsportvereniging zorgt voor zes verschillende afstanden : 4-8-12-18-24-32 kilometer.

De wandelaars verkennen de wijken ‘t Zwaantje, Rozenhoek, Dourdan en Ter Stok. Vanaf de 12 kilometer gaat het richting De Koekuit in Menen. De wandelaars die gekozen hebben voor de 18-24-32 kilometer gaan via Laag-Vlaanderen naar de rustpost in Menen. Via Ons Dorp stappen de deelnemers langs het Reutelbeekpad richting de Komerenhoek. Het gaat daarna het centrum van Geluwe.

Voor alle afstanden vanaf de 8 kilometer is er een rustpost in de hoeve Ter Stock in het begin van de Stokstraat. Het gaat om een boerderij met een zeer rijke geschiedenis. Er is vrije start tussen 8 uur en 15 uur. Deelname kost voor leden 1,10 euro en voor niet-leden 1,50 euro. WSV Wervik organiseert dit jaar weer heel wat wandeltochten. De Gaperstocht is traditioneel de eerste in de lange rij.