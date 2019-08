Zaterdagavond treedt Fat Max in eigen stad op



13 augustus 2019

Daags na Rock op het Plein is er zaterdag op het groot podium op het Sint-Maartensplein in Wervik drie optredens tijdens Saterday Class-X. Om 18.30 uur mag de plaatselijke vierkoppige groep Fat Max de spits afbijten. De band rond zanger en gitarist Glenn Carrein draait al enkele jaren mee. De andere leden zijn Johnny Roose (gitarist), Jeremy Verbeke (bassist) en drummer Anthony Jonckheere.

Nadien volgt vanaf 19.45 uur mr. P and The Cadillacas. Ze brengen de prachtigste nummers van de leuke 50’s en wilde 60’s. Nostalgie troef. Om 22 uur treedt dan Checkpoint Charlie op. No nonsense rock covers met veel ambiance, met de grootste rock- en dance covers.