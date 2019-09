Zaterdagavond nocturne met Carll Cneut Erik De Block

24 september 2019

14u39 0 Wervik Illustrator Carll Cneut geniet internationale bekendheid voor zijn gedetailleerde, intrigerende kunst. In het voorjaar werd hij als ereburger van de stad Wervik gehuldigd. Nog tot begin november hangt zijn werk in de tijdelijke tentoonstelling in het Nationaal Tabaksmuseum. Carll Cneut groeide op in Geluwe en woont al lang in Gent. Zaterdag 28 september om 19 uur stipt is er tijdens een nocturne een meet & greet in aanwezigheid van de kunstenaar.

Hij geeft een rondleiding in de tijdelijke expo. Maak van de gelegenheid ook gebruik om één van zijn vele boekwerken te laten signeren. Het is een unieke kans. Aan de balie van het museum is er een mooie selectie uit zijn ruime collectie te koop.

Deelname aan de nocturne kost 10 euro, inbegrepen een receptie met drankje en hapje). Vooraf inschrijven is verplicht. Wees snel want het aantal plaatsen is beperkt. Meer info : 056/95.24.25 of www.nationaaltabaksmuseum.be.