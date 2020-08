Zaterdagavond en zondagmiddag twee optredens op terras Kapittel Erik De Block

14 augustus 2020

09u50 1 Wervik Ter gelegenheid van de vijfdaagse zomerkermis vinden op het terras van bistro en zaal Kapittel in de Ooievaarstraat twee optredens plaats

Zaterdag vanaf 21 uur treden Bollaert & Melaerts op. Het is niet de eerste keer dat Filip Bollaert en Eric Melaerts te gast zijn bij uitbaters Gregory en Timothy Volcke. Altijd goed voor veel ambiance.

Zondag vanaf 11.30 uur zijn de Boom’n van de Weireld van de partij. De achtkoppige groep van Yves Bondue brengt eigen muziek en teksten in het Nederlands, West-Vlaams en Frans. Gezang, accordeon, drums en gitaren en vier koperblazers. De keuken is open op zaterdagavond, zondag en maandag. Reserveren is aangewezen.